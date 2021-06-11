Андрей Зубков объяснил отсутствие в сборной перед олимпийской квалификацией

Баскетболист «Зенита» Андрей Зубков объяснил причины, по которым он не сможет помочь сборной в олимпийской квалификации.
«Хотел бы прояснить ситуацию со сборной. Да, я действительно отказался от участия в лагере сборной России в этому году.
Причина очень простая: вместе с «Зенитом» я провёл больше 70 игр за сезон. С точки зрения плотности календаря это был самый трудный сезон в моей карьере, плюс всё еще осложнялось ковидными ограничениями.
После такой дистанции моё тело находится далеко не в лучшем состоянии и требует отдыха. При этом следующий сезон очень важен для меня — он контрактный, и от него многое зависит в моём будущем и будущем моей семьи. Я всегда испытываю большую ответственность и гордость, выступая за сборную. Но моя ответственность перед моей семьёй стоит выше.
На данном этапе я чувствую, что моё физическое состояние требует восстановления, иначе есть банальный риск получить повреждения, которые не дадут мне проявить себя в следующем сезоне. Приношу извинения болельщикам и по сборной, которые на меня рассчитывали. Но данное решение мотивировано только лишь моим текущим физическим состоянием», — написал Зубков в своём «инстаграме».
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