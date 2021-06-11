Гомельский поставил ЦСКА оценку за сезон по 5-балльной шкале
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Известный комментатор Владимир Гомельский оценил выступление московского ЦСКА в сезоне-2020/2021 по пятибалльной шкале.
«ЦСКА не выиграл Евролигу, но 5 с минусом заслужил», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.
Московский ЦСКА уступил в обоих матчах «Финала четырёх» Евролиги. В полуфинале армейцы проиграли турецкому «Анадолу Эфесу» (86:89), в матче за третье место — «Милану» (73:83). Победителем турнира стал «Анадолу Эфес», обыгравший в финале «Барселону».
10 июня состоялся третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал УНИКС. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 89:81. Таким образом, ЦСКА со счётом 3-0 выиграл в финальной серии и стал чемпионом Единой лиги ВТБ.
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