Самый низкорослый игрок в истории НБА высказался о Стефене Карри

Самый низкорослый игрок в истории НБА Маггси Богз поделился мнением о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.



«Все смотрели на него, как на малыша, но он всегда понимал, что маленькие парни могут выигрывать в баскетбол. И стоило ему получить возможность, вы могли видеть, как он использовал её в своих интересах и наслаждался игрой. Он является величайшим шутером в истории баскетбола», — приводит слова Маггси Богза Essentially Sports.



Карри стал лучшим скорером завершившегося регулярного чемпионата — 2020/2021, набирая рекордные в карьере 32,1 очка при точности 42,3% трёхочковых.



Ранее сообщалось, что «Уорриорз» собираются предложить Карри продление контракта на 217 млн долларов. Новый контракт будет рассчитан на четыре года, Стефен может вновь стать самым высокооплачиваемым игроком НБА.