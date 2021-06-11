Дрэймонд Грин спрогнозировал чемпиона НБА-2021

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, кого считает фаворитом нынешнего сезона в НБА. Звезду НБА попросили спрогнозировать победителя.

«Ммм… дайте подумать, «Бруклин», — написал Грин в своем «твиттере».

Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» не попал в плей-офф второй сезон кряду, но в минувшем году калифорнийцы были одной из худших команд лиги. В период с 2014 по 2018 год «Уорриорз» трижды становились чемпионами НБА. В турнире плей-ин команда из Калифорнии сначала в напряжённой дуэли уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» (100:103), а в решающем матче проиграла «Мемфис Гриззлиз» (112:117) в овертайме.

Завершил выступление в нынешнем сезоне и «Лос-Анджелес Лейкерс». Действующие чемпионы не смогли отстоять титул.