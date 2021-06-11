Экс-капитан сборной Беларуси — о бывших партнёрах: лишь один вопрос: «Почему вы молчите?»

Бывший капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина высказалась о политической ситуации в стране. Спортсменка призвала своих коллег по цеху активнее высказывать гражданскую позицию.

«Контракт со сборной заканчивался 31 марта. Мне прислали на подпись новый контракт. Там был пункт, что я каждое своё интервью должна согласовывать с руководством. Пункт, который противоречит Конституции и моим убеждениям. Вот наше интервью нужно было согласовать. Конечно, его бы никто не согласовал. Поэтому я не подписала контракт и закончила своё выступление за национальную команду.

Я высказала свою позицию ещё в августе. Когда я высказала позицию, то у меня как будто гора с плеч упала.

Потому что в то время молчать и не высказываться я бы точно не смогла. Поэтому ни о каком «Я жалею о своем решении» вообще такого не было. Даже секунды не жалею.

События 10-11 августа, вот эта кровь, террор, который случились на улицах городов Беларуси – это подтолкнуло меня высказаться в поддержку народа. Как говорится – вот так я попала в политику.

Нам очень много говорили, что спорт – вне политики. Но ты в какой-то момент перестаешь быть спортсменом.

Со многими девчонками, с которыми я играла, я очень со многими дружила и дружу много лет. У меня в голове только один вопрос: «Почему вы молчите? Почему вы до сих пор ничего не сказали?».

Если даже мы победим, то я не вернусь в национальную команду. Да, мы победим, но люди, которые молчали, там будут в этой команде. Я не хочу с ними находиться в одном коллективе. Поэтому я изначально обозначила, что даже в случае победы я всё равно туда не вернусь», – сказала Снытина в эфире «Белсата».