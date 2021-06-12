Определён состав женской сборной России на чемпионат Европы — 2021

Тренерский штаб женской сборной России во главе с Александром Ковалевым назвал состав на 43-й чемпионат Европы, который пройдёт с 17 по 27 июня в Страсбурге (Франция) и Валенсии (Испания).



В итоговую заявку вошли следующие 12 баскетболисток.



Защитники



№ 5 Марина Голдырева («Динамо», Новосибирск*, 27 лет, 169 см)



№ 22 Елизавета Комарова («Надежда», Оренбург, 26 лет, 174 см)



№ 1 Дарья Курильчук («Енисей», Красноярск, 23 года, 181 см)



№ 99 Ксения Левченко («Спарта энд К», Видное, 25 лет, 169 см)



№ 6 Камилла Огун («Намюр», Бельгия, 22 года, 183 см)



№ 8 Екатерина Федоренкова («НИКА», Сыктывкар, 27 лет, 178 см)



Форварды



№ 55 Нина Глонти (МБА, Москва, 24 года, 188 см)



№ 4 Раиса Мусина («Динамо», Курск, 23 года, 192 см)



№ 10 Анастасия Шилова («Надежда», 30 лет, 186 см)



№ 63 Александра Штанько (МБА, 30 лет, 192 см)



Центровые



№ 7 Мария Вадеева (УГМК, Екатеринбург, 22 года, 193 см)



№ 97 Елизавета Шабанова («Динамо» К, 23 года, 197 см)



* везде указан клуб в сезоне-2020/21



Последними отсеянными стали Жосселина Майга и Дарья Репникова. 13 июня сборная России проведет открытую тренировку для журналистов перед Евробаскетом. В Страсбург команда отправится 14 июня — там её ждут уже традиционное ПЦР-тестирование и суточный карантин. 17 июня россиянкам предстоит открывать игровую программу французской части Евробаскета-2021 — матчем против сборной Чехии.