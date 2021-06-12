«Клипперс» потеряли ведущего игрока до конца сезона
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Серж Ибака перенёс операцию на спине и пропустит оставшуюся часть сезона, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
31-летний баскетболист перешёл в «Клипперс» в прошлом году из «Торонто Рэпторс», в составе которых завоевал титул чемпиона НБА в сезоне-2018/2019. Ибака провёл за калифорнийскую команду 41 матч, набирая в среднем 11,1 очка, 6,7 подбора, 1,8 передачи и 1,1 блок-шота.
Ибака может воспользоваться опцией игрока на продление контракта с «Клипперс» на сезон-2021/2022 стоимостью 9,7 млн долларов. Скорее всего, баскетболист её активирует, поскольку из-за травмы вряд ли сможет рассчитывать на более высокую зарплату при выходе на рынок свободных агентов.
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