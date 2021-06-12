«Барселона» вышла в финал чемпионата Испании, где встретится с «Реалом»

«Барселона» стала вторым финалистом чемпионата Испании. Каталонский клуб в полуфинале обыграл «Тенерифе». Третий матч серии завершился со счётом 89:72. В результате «Барселона» выиграла серию 2-1.

Каталонцы после первой четверти вели с преимуществом в два очка, а к большому перерыву их отрыв достиг 7 очков. В дальнейшем «Барселона» лишь увеличивала отрыв, а соперник только в последней десятиминутке сумел немного сократить отставание в счёте.

Самым результативным игроком матча стал Аарон Дорнекамп, который принёс «Тенерифе» 19 очков. В составе победителей 15 очков набрал Пау Газоль.

В финале чемпионата Испании «Барселона» сыграет с мадридским «Реалом».

Чемпионат Испании. Полуфинал. Третий матч

«Барселона» — «Тенерифе» — 89:72 (23:21, 23:18, 22:11, 21:22)