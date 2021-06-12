«Филадельфия» обыграла «Атланту» в полуфинале Востока и повела в серии 2-1

В третьем матче полуфинала Восточной конференции НБА «Филадельфия Сиксерс» на выезде обыграла «Атланту Хоукс» со счётом 127:111 и повела в серии 2-1.

В составе победителей лучшими на площадке были Джоэл Эмбиид (27 очков, 9 подборов и 8 передач), Тобиас Харрис (22 очка) и Бен Симмонс (18 очков). У «Хоукс» наиболее результативными на паркете стали Трей Янг (28 очков), Джон Коллинс (23 очка) и Богдан Богданович (19 очков).

Ранее в рамках серии команды одержали по одной победе – сначала «Хоукс» (128:124), затем «Сиксерс» (118:102). Четвёртый матч с участием этих команд состоится 15 июня. В предыдущем раунде «Атланта» прошла «Нью-Йорк Никс» – 4-1, а «Филадельфия» победила «Вашингтон Уизардс» – 4-1.

Также в рамках игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации третий матч полуфинальной серии Запада проводят «Денвер Наггетс» и «Финикс Санз».