«Филадельфия» обыграла «Атланту» в полуфинале Востока и повела в серии 2-1

В третьем матче полуфинала Восточной конференции НБА «Филадельфия Сиксерс» на выезде обыграла «Атланту Хоукс» со счётом 127:111 и повела в серии 2-1.
В составе победителей лучшими на площадке были Джоэл Эмбиид (27 очков, 9 подборов и 8 передач), Тобиас Харрис (22 очка) и Бен Симмонс (18 очков). У «Хоукс» наиболее результативными на паркете стали Трей Янг (28 очков), Джон Коллинс (23 очка) и Богдан Богданович (19 очков).
Ранее в рамках серии команды одержали по одной победе – сначала «Хоукс» (128:124), затем «Сиксерс» (118:102). Четвёртый матч с участием этих команд состоится 15 июня. В предыдущем раунде «Атланта» прошла «Нью-Йорк Никс» – 4-1, а «Филадельфия» победила «Вашингтон Уизардс» – 4-1.
Также в рамках игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации третий матч полуфинальной серии Запада проводят «Денвер Наггетс» и «Финикс Санз».
- 12 июня 2021
-
05:30
-
01:09
-
00:30
-
00:22
-
00:09
- 11 июня 2021
-
23:28
-
23:07
-
22:40
-
22:10
-
20:45
-
18:44
-
17:50
-
16:53
-
15:19
-
15:12
-
15:08
-
14:46
-
14:42
-
14:00
-
12:56
-
12:33
-
12:31
-
11:31
-
10:18
-
09:27
-
09:23
-
09:00
-
08:47
-
08:38
-
08:12
-
08:08
-
05:23
-
00:55
-
00:22
- 10 июня 2021
-
23:43