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«Филадельфия» обыграла «Атланту» в полуфинале Востока и повела в серии 2-1

«Филадельфия» обыграла «Атланту» в полуфинале Востока и повела в серии 2-1
Кирилл Горбачинский
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В третьем матче полуфинала Восточной конференции НБА «Филадельфия Сиксерс» на выезде обыграла «Атланту Хоукс» со счётом 127:111 и повела в серии 2-1.

В составе победителей лучшими на площадке были Джоэл Эмбиид (27 очков, 9 подборов и 8 передач), Тобиас Харрис (22 очка) и Бен Симмонс (18 очков). У «Хоукс» наиболее результативными на паркете стали Трей Янг (28 очков), Джон Коллинс (23 очка) и Богдан Богданович (19 очков).

Ранее в рамках серии команды одержали по одной победе – сначала «Хоукс» (128:124), затем «Сиксерс» (118:102). Четвёртый матч с участием этих команд состоится 15 июня. В предыдущем раунде «Атланта» прошла «Нью-Йорк Никс» – 4-1, а «Филадельфия» победила «Вашингтон Уизардс» – 4-1.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
12 июня 2021, суббота. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
111 : 127
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Атланта Хоукс: Янг - 28, Коллинс - 23, Богданович - 19, Галлинари - 17, Капела - 8, Л. Уильямс - 8, Хаертер - 3, Оконгву - 2, Фернанду - 2, Хилл - 1, Гудвин, Данн, Мэйс, Найт, Реддиш, Снелл, Хантер
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Харрис - 22, Симмонс - 18, Коркмаз - 14, Карри - 12, Ховард - 12, Тибулл - 7, Милтон - 6, Макси - 4, Хилл - 3, Джо - 2, Грин, Кларк, Рид, Скотт, Такер, Толливер

Также в рамках игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации третий матч полуфинальной серии Запада проводят «Денвер Наггетс» и «Финикс Санз».

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