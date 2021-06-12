«Филадельфия» потеряла игрока стартового состава

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Дэнни Грин не смог доиграть третий матч полуфинала Восточной конференции НБА с «Атланта Хоукс» (127:111, 2-1) из-за проблем с икроножной мышцей правой ноги, сообщает ESPN.



Грин вернулся на скамейку во второй половине в защитном ботинке и наблюдал за игрой со скамейки. Трёхкратный чемпион НБА в первых двух играх серии с «Хоукс» набирал 4,5 очка за игру, реализовав 1 из 9 из-за дуги. Во втором матче он отдал рекордные в карьере восемь результативных передач на стадии плей-офф.

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс после матча не смог назвать точные сроки восстановления Грина. При этом Риверс отметил, что после травм икроножной мышцы вряд ли стоит ждать хороших новостей.