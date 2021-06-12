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Двукратный чемпион НБА Ламар Одом нокаутировал актёра и певца Аарона Картера

Двукратный чемпион НБА Ламар Одом нокаутировал актёра и певца Аарона Картера
Алексей Фалько
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В Атлантик-Сити состоялся боксёрский поединок между двукратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламаром Одомом и актёром и певцом Аароном Картером, сообщает MMA Fighting.

Бой был запланирован на три раунда, но Одом нокаутировал соперника во втором раунде. Функции рефери исполнял бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Чак Лидделл.

Одом выступал в НБА с 1999 по 2013 годы. В сезоне-2010/2011 Ламар был признан лучшим шестым игроком лиги. В 2009 и 2010 годах Одом помог «Лейкерс» во главе с Коби Брайантом и Пау Газолем завоевать два чемпионских титула лиги. В годы игровой карьеры и после её завершения баскетболист пытался справиться с наркотической и алкогольной зависимостью, а также попадал в ряд крупных скандалов.

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