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Никола Йокич установил рекорд 50-летия в НБА

Никола Йокич установил рекорд 50-летия в НБА
Алексей Фалько
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич набрал 32 очка, 20 подборов и 10 передач в третьем матче полуфинала Западной конференции в «Финикс Санз» (102:116, 0-3).

Йокич присоединился к легендам прошлого века Кариму Абдул-Джаббару (1970 год) и Уилту Чемберлену (1967 год) в качестве третьего игрока в истории НБА, который покорил статистику 30/20/10 в плей-офф. Подобные цифры в НБА не показывали в течение более чем 50 лет. Кроме того, 20 подборов Николы Йокича — лучший результат в истории франшизы «Наггетс» на стадии плей-офф. «Денвер» для выхода в финал Запада должен обыграть «Финикс» четыре раза подряд.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Денвер Наггетс».

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