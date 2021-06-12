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Никола Йокич назвал виновника провала «Денвера» в плей-офф НБА

Никола Йокич назвал виновника провала «Денвера» в плей-офф НБА
Алексей Фалько
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич взял на себя вину за поражение в третьем матче полуфинала Западной конференции НБА с «Финикс Санз» (102:116, 0-3).

«Думаю, нам будет намного легче, если я начну забивать броски. Я сказал ребятам, что виноват. Мне действительно нужно стать лучше. Деандре Эйтон действительно хорошо поработал, но всё же я позволил ему сделать пару лёгких бросков. Я старался изо всех сил, не хотел проигрывать. Пытался отдать всё, что у меня было. Хотелось, чтобы мои жена и родители присутствовали на презентации MVP. При этом рад, что товарищи по команде были со мной, потому что это тоже их трофей. Благодарю тренерский штаб «Наггетс», фронт-офис и владельцев», — приводит слова Йокича Clutch Points.

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