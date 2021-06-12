ЦСКА объявил о подписании первого новичка в межсезонье

ЦСКА на официальном сайте объявил о подписании трёхлетнего контракта с атакующим защитником «Жальгириса» Марюсом Григонисом.

Григонис стал первым новобранцем ЦСКА в межсезонье. Он воспитанник баскетбольной школы «Жальгириса», выходец из молодёжного проекта клуба. За три года в клубе из Каунаса Марюс проявил себя в качестве одного из лидеров, приняв участие в 78 матчах Евролиги, выиграв три чемпионата и два Кубка Литвы. Наиболее удачно для защитника сложился прошедший сезон, в котором его средние показатели в Евролиге составили 13,4 очка (50,6% двухочковых, 45,6% трёхочковых, 94,4% штрафных), 2,2 подбора и 3,3 передачи. Также Григонис был назван MVP пятой игровой недели и MVP октября в Евролиге.