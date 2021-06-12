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Кевин Дюрант высказал мнение о Яннисе Адетокунбо

Кевин Дюрант высказал мнение о Яннисе Адетокунбо
Виталий Весёлый
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказал мнение о форварде «Милуоки Бакс» Яннисе Адетокунбо.

«Грик фрик. Это именно тот парень, на которого я люблю смотреть. Да, Стеф Карри, очевидно, самый весёлый игрок, но он в моей команде, и я могу видеть его каждый день. А вот грик фрик, вероятно, тот парень, за кем мне так приятно наблюдать. Грик фрик — это сила. Я никогда не видел кого-то похожего на него. Думаю, он мог бы стать лучшим баскетболистом в лиге», — сказал Дюрант в интервью на канале Boardroom в YouTube.

«Милуоки Бакс» и «Бруклин Нетс» сыграли три матча в полуфинале Восточной конференции НБА. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Нетс».

Ранее сообщалось, что Адетокунбо и его партнёр по команде Крис Миддлтон установили впечатляющий рекорд НБА.

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