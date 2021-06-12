«Зенит» планирует избавиться от троих игроков в межсезонье

В межсезонье-2021 «Зенит» собирается расстаться с тремя игроками. Речь идёт об американских защитниках Кей Си Риверсе и Остине Холлинсе, а также о форварде Владиславе Трушкине. Об этом сообщает SDNA.
По сведениям издания, клуб из Санкт-Петербурга не планирует продлевать контракты этих игроков.
Напомним, инсайдер Неманья Жорич также сообщал, что Холлинс может покинуть «Зенит» и продолжить карьеру в «Маккаби» из Тель-Авива.
«Зенит» в нынешнем сезоне впервые в истории выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Кроме того, питерцы впервые вышли в плей-офф Евролиги, где за выход в «Финал четырёх» достойно сражались с «Барселоной», но уступили в серии 2-3.
Ранее генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Церковный ответил на вопрос, как будет строиться команда на следующий сезон.
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