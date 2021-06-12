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Сборная России потеряла одного из важнейших игроков на квалификацию Олимпиады

Сборная России потеряла одного из важнейших игроков на квалификацию Олимпиады
Виталий Весёлый
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Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой не поможет сборной России по баскетболу в отборочном турнире к Олимпийским играм в Токио (Япония). Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на генерального менеджера национальной команды Сергея Панова.

Джоэл из-за повреждения принял участие лишь в двух матчах плей-офф Единой лиги ВТБ: в полуфинальной серии с санкт-петербургским «Зенитом».

В отборочном турнире сборная России сыграет в группе А с Германией и Мексикой. Сегодня, 12 июня, россияне в Польше сыграют первый контрольный матч со сборной Туниса.

Ранее сообщалось, что сборной не помогут также Андрей Зубков и Дмитрий Кулагин. Зубков позже объяснил причины, по которым он не сможет помочь команде в олимпийской квалификации.

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