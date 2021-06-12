«Вашингтон» хочет провести громкий обмен звезды с «Далласом»
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Центровой «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис стал трансферной целью «Вашингтон Уизардс». Об этом информирует обозреватель Forty Eight Minutes Крис Круз.
Сообщается, что в «Уизардс» уже давно следят за Порзингисом. Чтобы его заполучить, клуб готов предложить «Далласу» 28-летнего латвийского тяжёлого форварда Дависа Бертанса.
Ранее сообщалось, что Кристапс недоволен своим положением в клубе: баскетболисту не нравится второстепенная роль, которую он играет в команде, после словенца Луки Дончича. Кристапс ранее заключил новый контракт с «Далласом». Соглашение было подписано сроком на пять лет на сумму в $ 158 млн.
В серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» «Даллас Маверикс» потерпел поражение со счётом 3-4.
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