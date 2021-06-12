«Зенит» отказался от одной из главных трансферных целей межсезонья
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«Зенит» больше не претендует на форварда «Панатинаикоса» Янниса Папапетру, утверждает известный журналист и инсайдер Маттео Андреани. Ранее сообщалось, что «Зенит» сделал греческого нападающего главной целью на межсезонье.
Спрос на 206-сантиметрого игрока очень высок. Так, по данным источника, предложения игроку уже сделали «Анадолу Эфес» и «Реал», кроме того, интерес к игроку проявляет «Фенербахче». «Анадолу Эфес» готов заключить с ним контракт на два года на сумму в 2,5 млн евро.
За «Панатинаикос» Папапетру выступает с 2018 года. В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах Евролиги, в среднем набирая 12,1 очка, делая 2,4 передачи и 4,1 подбора. В среднем игрок проводил на паркете 30,6 минуты.
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