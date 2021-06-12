Новичок ЦСКА назвал своего любимого игрока из нынешнего состава команды

Новичок ЦСКА Марюс Григонис высказался о своём одноклубнике Уилле Клайберне. Григонис высоко оценил форварда, сравнив его со звездой «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом.

«Обожаю смотреть за Уиллом Клайберном. Это такой европейский Кевин Дюрант. Он играет на всех позициях с первого по пятый номер и может на площадке всё. Интересно за ним наблюдать.

Чем отличается ЦСКА от других команд? В этой команде всегда лучшие игроки! Ещё эту команду отличает психология победителей. Когда выходишь против армейцев, чувствуешь, что они здесь для того, чтобы победить.

Мои лучшие качества, которые я должен проявить в ЦСКА? Не очень люблю говорить о себе, но раз уж зашла речь, то я могу привнести энергию и большой настрой. Игра может получаться или нет, но я всегда хочу быть частью команды, выкладываться, помогать, словом и огнем в глазах», — приводит слова Григониса сообщество ЦСКА «Вконтакте».