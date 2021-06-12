Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новичок ЦСКА назвал своего любимого игрока из нынешнего состава команды

Новичок ЦСКА назвал своего любимого игрока из нынешнего состава команды
Антон Мозговой
Комментарии

Новичок ЦСКА Марюс Григонис высказался о своём одноклубнике Уилле Клайберне. Григонис высоко оценил форварда, сравнив его со звездой «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом.

«Обожаю смотреть за Уиллом Клайберном. Это такой европейский Кевин Дюрант. Он играет на всех позициях с первого по пятый номер и может на площадке всё. Интересно за ним наблюдать.

Чем отличается ЦСКА от других команд? В этой команде всегда лучшие игроки! Ещё эту команду отличает психология победителей. Когда выходишь против армейцев, чувствуешь, что они здесь для того, чтобы победить.

Мои лучшие качества, которые я должен проявить в ЦСКА? Не очень люблю говорить о себе, но раз уж зашла речь, то я могу привнести энергию и большой настрой. Игра может получаться или нет, но я всегда хочу быть частью команды, выкладываться, помогать, словом и огнем в глазах», — приводит слова Григониса сообщество ЦСКА «Вконтакте».

Новость по теме
Марюс Григонис отреагировал на переход в ЦСКА
Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021