Тимофей Мозгов рассказал, сколько сезонов намерен провести до конца карьеры

Центровой сборной России Тимофей Мозгов рассказал о карьерных планах. По словам россиянина, он планирует выступать ещё как минимум три сезона.

«В четвертьфинале Лиги ВТБ я снова начал получать удовольствие от баскетбола. Очень жаль, что наша команда не смогла выйти в полуфинал. С каждым матчем я получал всё больше удовольствия.

Пока мне сложно сказать, где продолжится моя карьера. Но я очень хочу играть, я не мог до этого выйти на площадку в течение двух сезонов. Конечно, я способен принести пользу команде на площадке, а не просто когда сижу на скамейке запасных.

Чувствую себя намного лучше по сравнению с первой игрой, которую провёл после возвращения в апреле. В сборной мы сейчас испытываем огромные физические нагрузки. Вижу, что моё тело переносит нагрузку не хуже, чем молодые партнёры по команде. И надеюсь, что проведу ещё три-четыре сезона. Моё выступление в нынешнем сезоне показало, что это реально», — цитирует Мозгова Eurohoops.