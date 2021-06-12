Тимофей Мозгов рассказал, сколько сезонов намерен провести до конца карьеры

Центровой сборной России Тимофей Мозгов рассказал о карьерных планах. По словам россиянина, он планирует выступать ещё как минимум три сезона.
«В четвертьфинале Лиги ВТБ я снова начал получать удовольствие от баскетбола. Очень жаль, что наша команда не смогла выйти в полуфинал. С каждым матчем я получал всё больше удовольствия.
Пока мне сложно сказать, где продолжится моя карьера. Но я очень хочу играть, я не мог до этого выйти на площадку в течение двух сезонов. Конечно, я способен принести пользу команде на площадке, а не просто когда сижу на скамейке запасных.
Чувствую себя намного лучше по сравнению с первой игрой, которую провёл после возвращения в апреле. В сборной мы сейчас испытываем огромные физические нагрузки. Вижу, что моё тело переносит нагрузку не хуже, чем молодые партнёры по команде. И надеюсь, что проведу ещё три-четыре сезона. Моё выступление в нынешнем сезоне показало, что это реально», — цитирует Мозгова Eurohoops.
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