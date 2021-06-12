Назван главный претендент на обмен Кристапса Порзингиса

Один из лидеров «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис может продолжить карьеру в «Чикаго Буллз», сообщает Heavy.com. По данным источника, именно клуб из Чикаго является основным претендентом на тяжёлого форварда из Латвии.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны ряда клубов НБА. Сам Порзингис, по слухам, недоволен своим статусом в «Далласе». Так, он якобы недоволен тем, что его считают второй звездой после Луки Дончича.
«Даллас» не смог выйти во второй раунд плей-офф НБА. Команда из Техаса уступила в первом раунде «Лос-Анджелес Клипперс», проиграв серию 3-4.
Кристапс ранее заключил новый контракт с «Далласом». Он подписал соглашение на пять лет на сумму в $ 158 млн.
Примечательно, что недавно Порзингиса оштрафовали за нарушение коронавирусного протокола. Он посетил стрип-клуб.
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