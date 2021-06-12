«Зенит» объявил об уходе из команды одного из легионеров

«Зенит» на официальном сайте объявил об уходе из команды защитника Остина Холлинза.
«Без преувеличения самый скромный, душевный, отзывчивый и ответственный— это Остин Холлинз. Он не только филигранно забрасывает трёхочковые на паркете, но и за паркетом близок к искусству — читает книги и пишет стихи. Его полёты к кольцу – отдельная история, которая запечатлена на сотнях кадров и клипов. За эти два сезона Петербург стал для Остина вторым домом, а болельщики «Зенита» — настоящей семьёй. Спасибо за всё, Остин! Впереди тебя ждёт множество невероятных свершений. Знай, что ты навсегда останешься в сердцах петербургских болельщиков», – утверждается в сообщении на официальном сайте клуба.
За два сезона в составе «Зенита» Остин Холлинз провёл на паркете 809 минут 54 секунды в Единой Лиге ВТБ, а в Евролиге — 1351 минуту и 37 секунд. Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Маккаби» (Тель-Авив).
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