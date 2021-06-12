Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» объявил об уходе из команды одного из легионеров

«Зенит» объявил об уходе из команды одного из легионеров
Алексей Фалько
Комментарии

«Зенит» на официальном сайте объявил об уходе из команды защитника Остина Холлинза.

«Без преувеличения самый скромный, душевный, отзывчивый и ответственный— это Остин Холлинз. Он не только филигранно забрасывает трёхочковые на паркете, но и за паркетом близок к искусству — читает книги и пишет стихи. Его полёты к кольцу – отдельная история, которая запечатлена на сотнях кадров и клипов. За эти два сезона Петербург стал для Остина вторым домом, а болельщики «Зенита» — настоящей семьёй. Спасибо за всё, Остин! Впереди тебя ждёт множество невероятных свершений. Знай, что ты навсегда останешься в сердцах петербургских болельщиков», – утверждается в сообщении на официальном сайте клуба.

За два сезона в составе «Зенита» Остин Холлинз провёл на паркете 809 минут 54 секунды в Единой Лиге ВТБ, а в Евролиге — 1351 минуту и 37 секунд. Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Маккаби» (Тель-Авив).

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021