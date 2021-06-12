Врачи вынесли вердикт по Джеймсу Хардену и Джеффу Грину перед четвёртым матчем с «Милуоки»

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден пропустит четвёртую игру второго раунда плей-офф НБА с «Милуоки Бакс» из-за травмы правой задней поверхности бедра, сообщает Hoops Rumors.
Участие форварда Джеффа Грина под сомнением. Грин выбыл из-за растяжения левой подошвенной фасции после третьей игры серии первого раунда с «Бостон Селтикс». Перед третьей игрой с «Милуоки» главный тренер «Бруклина» Стив Нэш указал на неизбежность скорого возвращения Грина. Нэш также отметил, что Харден прогрессирует в процессе восстановления, но не стал называть конкретные сроки восстановления игрока. «Бруклин» в настоящее время ведёт в серии с «Милуоки» со счётом 2-1.
Защитник Брюс Браун выходит в стартовой пятёрке вместо Хардена, запасной разыгрывающий Майк Джеймс получил повышенные минуты.
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