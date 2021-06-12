Сборная России разгромила Тунис с разницей «+27» в товарищеском матче

Сборная России провела товарищеский матч с командой Туниса. Встреча, проходившая в Гливице (Польша), завершилась победой российской сборной со счётом 69:42.

Уже в первой четверти россияне добились солидного перевеса, выиграв её со счётом 20:8. К большому перерыву отрыв россиян увеличился до 15 очков. А в следующей десятиминутке россияне вновь совершили впечатляющий рывок, выиграв её со счётом 22:9. Последняя четверть получилась равной и закончилась с минимальным преимуществом Туниса.

Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал Михаил Кулагин, набравший 11 очков. Андрей Воронцевич записал себе в актив 10 очков.

Товарищеский матч. Мужчины

Россия — Тунис — 69:42 (20:8, 13:10, 22:9, 14:15)