Сборная России разгромила Тунис с разницей «+27» в товарищеском матче
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Сборная России провела товарищеский матч с командой Туниса. Встреча, проходившая в Гливице (Польша), завершилась победой российской сборной со счётом 69:42.
Уже в первой четверти россияне добились солидного перевеса, выиграв её со счётом 20:8. К большому перерыву отрыв россиян увеличился до 15 очков. А в следующей десятиминутке россияне вновь совершили впечатляющий рывок, выиграв её со счётом 22:9. Последняя четверть получилась равной и закончилась с минимальным преимуществом Туниса.
Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал Михаил Кулагин, набравший 11 очков. Андрей Воронцевич записал себе в актив 10 очков.
Товарищеский матч. Мужчины
Россия — Тунис — 69:42 (20:8, 13:10, 22:9, 14:15)
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