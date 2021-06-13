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Кавай Леонард высказался об игроках «Клипперс» после третьего матча серии с «Ютой»

Кавай Леонард высказался об игроках «Клипперс» после третьего матча серии с «Ютой»
Алексей Фалько
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард поделился мнением об игре своих одноклубников после третьего матча полуфинала Западной конференции НБА с «Юта Джаз» (132:106, 1-2).

«Мы показали полноценную игру. Идут броски или нет, наша работа — оставаться агрессивными по отношению к себе и сопернику. Если у Пола Джорджа пойдёт игра, мы будем делать ставку на него. Если я буду попадать, заиграют меня. Но если у кого-то ещё в команде ударный день, мы постараемся отдать ему следующий бросок.

Реджи Джексон сыграл великолепно сегодня вечером, Николя Батюм — тоже. Все игроки скамейки запасных выходили с энергией, забивали броски и играли в защите, Люк Кеннард забивал броски, Терренс Манн играл в защите, Патрик Беверли добавил энергии. У нас действительно бескорыстная команда. Как я уже сказал, мы хотим правильно играть на паркете», — приводит слова Леонарда ASAP Sports.

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