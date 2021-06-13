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Донован Митчелл получил травму в плей-офф НБА и рассказал о степени её серьёзности

Донован Митчелл получил травму в плей-офф НБА и рассказал о степени её серьёзности
Алексей Фалько
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Атакующий защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл не доиграл третий матч серии второго раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (106:132, 2-1) из-за травмы правого голеностопного сустава.

В четвёртой четверти Митчелл неудачно приземлился после попытки забросить в проходе с сопротивлением Пола Джорджа. Донован ушёл в раздевалку, прихрамывая. Баскетболист считает, что повреждение не помешает ему сыграть в следующем матче серии.

«Я в порядке. Это всё, что я могу сказать. Мы проигрывали 16-18 очков, возвращаться на паркет не было смысла. Надо отдохнуть и готовиться к следующему матчу. Это произошло, когда я приземлился. Просто хотел убедиться, что всё в порядке. Не знаю, что ещё сказать. Я буду готов к четвёртому матчу», – цитирует Митчелла Sports Illustrated.

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