Сергей Базаревич прокомментировал уверенную победу сборной России над Тунисом

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился мнением после победы над Тунисом (69:42) в полуфинале товарищеского турнира в Польше.



«Посмотрели в игровой обстановке, кто на что способен. Понятно, что соперник не оказал большого сопротивления, но в игровом режиме у нас появилась возможность посмотреть какие-то вещи. По поводу дебюта молодых игроков — уже отмечал, что они хорошо проявляли себя на тренировках. Может быть, кто-то получше, кто-то чуть хуже, но в целом все уверенно влились в команду. Мы рады прогрессу, который они показывают на тренировках, и надеемся, что дальше ребята тоже будут расти. Понимаем, что это молодые игроки, для них это первый опыт. Что-то будет получаться, будут и неудачи, но мы видим в этих баскетболистах будущее», — приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ.