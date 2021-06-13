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Сергей Базаревич прокомментировал уверенную победу сборной России над Тунисом

Сергей Базаревич прокомментировал уверенную победу сборной России над Тунисом
Алексей Фалько
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Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился мнением после победы над Тунисом (69:42) в полуфинале товарищеского турнира в Польше.

«Посмотрели в игровой обстановке, кто на что способен. Понятно, что соперник не оказал большого сопротивления, но в игровом режиме у нас появилась возможность посмотреть какие-то вещи. По поводу дебюта молодых игроков — уже отмечал, что они хорошо проявляли себя на тренировках. Может быть, кто-то получше, кто-то чуть хуже, но в целом все уверенно влились в команду. Мы рады прогрессу, который они показывают на тренировках, и надеемся, что дальше ребята тоже будут расти. Понимаем, что это молодые игроки, для них это первый опыт. Что-то будет получаться, будут и неудачи, но мы видим в этих баскетболистах будущее», — приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ.

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