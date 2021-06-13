Пау Газоль отреагировал на случившееся с Кристианом Эриксеном во время матча Евро
Поделиться
Двукратный чемпион НБА, лидер «Барселоны» Пау Газоль поддержал полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена. Футболист рухнул без сознания во время матча чемпионата Европы с командой Финляндии, который проходил накануне, 12 июня.
Более 10 минут врачи оказывали помощь футболисту прямо на поле, делали ему массаж сердца. В итоге датчанина удалось спасти, его отвезли в больницу, где состояние футболиста стабилизировалось.
«Мои мысли и молитвы с Кристианом Эриксеном. Скорейшего выздоровления», — написал Газоль в своём «твиттере».
Из-за инцидента с Эриксеном матч Дания — Финляндия был прерван. Его в итоге доиграли позднее, финская команда одержала сенсационную победу со счётом 1:0. В следующем матче Финляндия сыграет с Россией.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 13 июня 2021
-
09:48
-
08:17
-
08:12
-
08:06
-
06:20
- 12 июня 2021
-
23:29
-
23:14
-
23:07
-
23:00
-
22:34
-
22:03
-
20:45
-
19:36
-
18:52
-
17:23
-
16:06
-
15:31
-
14:59
-
14:42
-
14:10
-
12:48
-
12:16
-
11:40
-
10:34
-
09:50
-
09:31
-
09:14
-
09:01
-
08:25
-
08:21
-
08:16
-
07:46
-
05:30
-
01:09
-
00:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам