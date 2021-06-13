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Пау Газоль отреагировал на случившееся с Кристианом Эриксеном во время матча Евро

Пау Газоль отреагировал на случившееся с Кристианом Эриксеном во время матча Евро
Антон Мозговой
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Двукратный чемпион НБА, лидер «Барселоны» Пау Газоль поддержал полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена. Футболист рухнул без сознания во время матча чемпионата Европы с командой Финляндии, который проходил накануне, 12 июня.

Более 10 минут врачи оказывали помощь футболисту прямо на поле, делали ему массаж сердца. В итоге датчанина удалось спасти, его отвезли в больницу, где состояние футболиста стабилизировалось.

«Мои мысли и молитвы с Кристианом Эриксеном. Скорейшего выздоровления», — написал Газоль в своём «твиттере».

Из-за инцидента с Эриксеном матч Дания — Финляндия был прерван. Его в итоге доиграли позднее, финская команда одержала сенсационную победу со счётом 1:0. В следующем матче Финляндия сыграет с Россией.

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