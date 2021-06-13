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50 Cent отреагировал на скандал с Джеймсом Харденом и раскритиковал игрока

50 Cent отреагировал на скандал с Джеймсом Харденом и раскритиковал игрока
Антон Мозговой
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Известный рэпер 50 Cent раскритиковал защитника «Бруклин Нетс» Джеймса Хардена. Ранее появилась информация, согласно которой звезда НБА заплатил $ 100 тыс. долларов рэперше Диамонте Киаве Валентин Харпер (Saweetie) за свидание. Утверждалось, что баскетболист перевёл деньги певице через приложение Cash App.

«Подождите, он же суперзвезда? Какого чёрта он должен платить девке за свидание! Что творится вообще. ЛОЛ! Помогите мне понять, что вообще происходит», — написал 50 Cent в своём «твиттере».

Ранее сам Харден отреагировал на появившиеся слухи. Он раскритиковал журналистов, написавших об этой истории. При этом баскетболист назвал слухи «идиотскими». Комментировать публикацию он толком не стал, что породило ещё больше вопросов.

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