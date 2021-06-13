Вице-президент «Локо» назвал игрока клуба, который, вероятно, перейдёт в европейский гранд

Вице-президент ПБК «Локомотив-Кубань» Гинас Руткаускас поделился ожиданиями от трансферной кампании в межсезонье и заявил о вероятном переходе защитника Найджела Уильямс-Госса в европейский топ-клуб.
— Только закончился чемпионат Единой Лиги ВТБ, но ещё не завершены в Европе чемпионаты Испании, Германии и Франции. А некоторые клубы уже берут новичков, переподписывают игроков. Как прокомментируете ажиотаж и когда ждать трансферных новостей от «Локо»?
— Традиционно первыми начинают активность на рынке богатые клубы. Мы же пока только осматриваемся. Мы заинтересованы удержать костяк команды, усилиться, но не всё зависит от нас. Контракты с рядом игроков закончились, дальше они вправе делать свой выбор. Если не в нашу пользу, то останется только поблагодарить их за отдачу и профессионализм. Как, к примеру, Уильямса Госса. Он продемонстрировал отличную игру и заслуженно вызвал к себе высокий интерес со стороны ведущих клубов Евролиги. Мы сделали игроку весомое предложение, но, думаю, он всё же окажется в стане одного из европейских грандов. Переговоры мы ведём, но бороться с деньгами такого уровня просто неразумно.
— Период подписания контрактов растянется?
— Да, более предметно можно будет вести переговоры, только когда схлынет первая волна ажиотажа. Не забывайте, что есть и те, кого интересуют клубы за океаном. Из-за пандемии в НБА сдвинута Летняя лига — была в июле, а теперь в августе, сдвинется и драфт. Всё это также повлияет на переговоры и сроки подписаний.
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