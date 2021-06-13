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Главный тренер УНИКСа близок к заключению контракта с зарубежным грандом

Главный тренер УНИКСа близок к заключению контракта с зарубежным грандом
Антон Мозговой
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Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис близок к переходу на пост наставника «Панатинаикоса», сообщает инсайдер Неманья Жорич. По данным источника, с большой долей вероятности нынешний главный тренер «Пао» Одед Каташ покинет свой пост.

Ожидается, что итоговое решение будет принято в ближайшее время.

Ещё в начале мая журналист Маттео Андреани сообщал, что Прифтис достиг устной договорённости с УНИКСом о продлении контракта. Но стороны так и не подписали соглашение. Позднее Прифтису контракт предложил «Панатинаикос». После этого греческий специалист задумался о возвращении на родину.

Прифтис возглавил УНИКС в 2017 году. В завершившемся сезоне казанцы вышли в финал Единой лиги ВТБ и Еврокубка. В следующем сезоне команда сыграет в Евролиге.

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