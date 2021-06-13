Форвард «Баварии» перенёс срочную операцию из-за кровоизлияния в мозг
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Форвард «Баварии» Пауль Ципзер перенёс срочную операцию из-за кровоизлияния в мозг, сообщает журналист Sportando Эмилиано Карчия. О состоянии игрока пока ничего не сообщается.
Ранее «Бавария» официально сообщила о неврологических проблемах у 27-летнего баскетболиста. При том подробности не сообщались.
Ципзер выступает за «Баварию» с 2019 года. До этого он выступал за «Сан-Пабло Бургос» (Испания), а также провёл два сезона в НБА за «Чикаго Буллз».
В завершившемся сезоне Ципзер со своей командой дошёл до плей-офф Евролиги. Там мюнхенцы уступили «Милану» (2-3). Кроме того, «Бавария» выиграла Кубок Германии.
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