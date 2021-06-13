«Анадолу Эфес» хочет заполучить защитника ЦСКА

«Анадолу Эфес» проявляет серьёзную заинтересованность в подписании контракта с защитником ЦСКА Дэрраном Хиллиардом. Об этом сообщает инсайдер Неманя Жорич на своей странице в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что интерес к Хиллиарду проявляет пирейский «Олимпиакос». В своей команде Дэррана хочет видеть главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас. Георгиос считает, что нынешний игрок армейцев смог бы взаимодействовать с разыгрывающим пирейцев Костасом Слукасом.
28-летний Дэрран Хиллиард выступает в ЦСКА с 2019 года. В завершившемся сезоне он не раз подвергался критике со стороны болельщиков и экспертов. В Евролиге-2020/2021 он принял участие в 34 матчах (29 в старте), набирая в них в среднем 9,0 очка, совершая 2,1 подбора, 1,0 передачи и 0,7 перехвата.
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