«Бруклин» потерял Кайри Ирвинга из-за травмы
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг в четвёртом матче полуфинала Восточной конференции НБА травмировал правый голеностопный сустав, наступив на ногу форварда соперников Янниса Адетокунбо, сообщает ESPN.
Инцидент случился в середине второй четверти. Ирвинг ушёл в раздевалку. Позже стало известно, что Кайри не вернётся на площадку во второй половине. Ранее «Бруклин» из-за травмы потерял защитника Джеймса Хардена, который выбыл из строя на первой минуте первой игры серии. Харден не смог принять участие во втором, третьем и четвёртом матче. «Бруклин» ведёт 2-1 в серии с «Милуоки» после трёх матчей.
Кайри успел набрать 11 очков (5 из 11 с игры), сделать 5 подборов и 2 передачи за проведённое на площадке время.
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