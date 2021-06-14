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«Зенит» совершит первый трансфер межсезонья в ближайшие дни

«Зенит» совершит первый трансфер межсезонья в ближайшие дни
Алексей Фалько
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Атакующий защитник «Црвены Звезды» Джордан Лойд подпишет контракт с «Зенитом» в ближайшие дни, сообщает Eurohoops.

27-летний баскетболист договорился с клубом из Санкт-Петербурга об однолетнем контракте на 1,1 млн евро. В сезоне-2020/2021 Лойд помог «Црвене Звезде» выиграть Адриатическую лигу и чемпионат Сербии. В Евролиге команда не смогла выйти в плей-офф. Интерес к Лойду также проявляли израильский «Маккаби» (Тель-Авив) и греческий «Олимпиакос».

Средние показатели Лойда в сезоне Евролиги-2020/2021 составили 17,3 очка, 3,6 подбора, 3,2 передачи и 1,2 перехвата за 27,3 минуты в 27 матчах. Американец показал точность двухочковых 51,9% и трёхочковых 31,1%. Джордан вошёл в топ-3 самых результативных баскетболистов Евролиги.

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