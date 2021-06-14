«Милуоки» обыграл «Бруклин» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА
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В четвёртом матче полуфинала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» на домашней арене обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 107:96 и сравнял счёт в серии (2-2).
Первые десять минут остались за баскетболистами «Нетс» — 23:26. Но уже к большому перерыву хозяева площадки вышли вперёд — 30:22. Третья десятиминутка также осталась за баскетболистами «Милуоки» (28:21). В заключительном отрезке игры гости пытались сократить разницу, но сумели лишь выиграть его с перевесом в одно очко — 26:27.
В составе победителей лучшим на площадке был Яннис Адетокунбо (28 очков и 13 подборов). У «Нетс» самым результативным стал Кевин Дюрант, на счету которого 30 очков и 11 подборов.
Следующий матч команды проведут завтра, 15 июня.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
13 июня 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
107 : 96
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Миддлтон - 19, Холидэй - 14, Такер - 13, Форбс - 10, Коннотон - 8, Лопес - 6, Тупан - 3, Адетокунбо, Брайант, Джексон, Дивинченцо, Дьяките, Меррилл, Нвора, Портис, Тиг
Бруклин Нетс: Дюрант - 28, Ирвинг - 11, Грин - 8, Гриффин - 8, Харрис - 8, Браун - 7, Джеймс - 5, Кьоцца - 5, Шамет - 5, Клэкстон - 4, Луваву-Кабарро - 3, Джонсон - 2, Перри - 2, Джонсон, Джордан, Динвидди, Харден
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