«Милуоки» обыграл «Бруклин» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА

В четвёртом матче полуфинала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» на домашней арене обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 107:96 и сравнял счёт в серии (2-2).



Первые десять минут остались за баскетболистами «Нетс» — 23:26. Но уже к большому перерыву хозяева площадки вышли вперёд — 30:22. Третья десятиминутка также осталась за баскетболистами «Милуоки» (28:21). В заключительном отрезке игры гости пытались сократить разницу, но сумели лишь выиграть его с перевесом в одно очко — 26:27.

В составе победителей лучшим на площадке был Яннис Адетокунбо (28 очков и 13 подборов). У «Нетс» самым результативным стал Кевин Дюрант, на счету которого 30 очков и 11 подборов.

Следующий матч команды проведут завтра, 15 июня.