Никола Йокич повторил антидостижение Мэджика Джонсона и Стефена Карри

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич заработал удаление в четвёртом матче полуфинала Западной конференции НБА с «Финикс Санз» (118:125, 0-4) и не смог помочь своей команде избежать вылета из плей-офф.



В третьей четверти Йокич грубо сфолил на Кэмероне Пэйне после того, как в предыдущем владении не было зафиксировано нарушение во время его попытки забить в проходе. Судьи после просмотра повтора наказали Николу неспортивным фолом второй степени. Сразу после нарушения Йокич вступил в перепалку с защитником «Санз» Девином Букером, который получил технический фол.

Йокич стал пятым MVP в истории НБА и первым после Мэджика Джонсона в 1989 году, проигравшим серию плей-офф всухую. Ранее это также делали Уэс Анселд, Карим Абдул-Джаббар и Мозес Мэлоун. Йокич также является вторым MVP, которого удалили с площадки за последние 25 постсезонов. Первым стал Стефен Карри в 2016 году.