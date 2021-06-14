Крис Пол превзошел Леброна Джеймса и Карима Абдул-Джаббара, «Финикс» установил рекорд НБА

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол набрал 37 очков (14/19 двухочковых, 9/9 штрафных) и 7 передач в четвертом матче полуфинала Западной конференции НБА против «Денвер Наггетс» (125:118, 4-0).



Пол стал самым возрастным баскетболистом НБА с 1965 года, набравшим 35+ очков при 70% точности с игры. Пол сделал это в 36 лет, 38 дней, превзойдя Карима Абдул-Джаббара (36 лет, 10 дней) и Леброна Джеймса (35 лет, 284 дня).



Крис впервые выиграл серию плей-офф всухую. «Финикс» — первая команда в истории НБА, которая вышла в финал конференции после того, как начала сезон с 10-летней засухой без участия в плей-офф.

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