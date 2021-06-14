«Бруклин» сделал апдейт по Кайри Ирвингу
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг избежал перелома после травмы голеностопа во второй половине четвертого матча серии плей-офф НБА с «Милуоки Бакс» (96:107, 2-2), сообщает ESPN.
Ирвинг покинул арену в защитном ботинке, баскетболисты пришлось использовать костыли.
«Понятия не имею, что будет с Кайри в ближайшие дни. Мы будем держать пальцы и надеяться, что всё будет не так плохо. Не знаю, пропустит ли он следующий матч», – заявил главный тренер «Бруклина» Стив Нэш.
Ирвинг покинул площадку в середине второй четверти. Разыгрывающий травмировал голеностопный сустав, наступив на ногу форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо. Кайри успел набрать 11 очков (5 из 11 с игры), сделать 5 подборов и 2 передачи.
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