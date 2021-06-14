Крис Пол и Девин Букер высказались о выходе «Финикса» в финал Западной конференции

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол и атакующий защитник Девин Букер поделились мнением после четвертого матча полуфинала Западной конференции НБА против «Денвер Наггетс» (125:118, 4-0). Пол впервые в карьере выиграл серию плей-офф всухую.



«У меня еще не было много времени, чтобы осмыслить это. Но я собираюсь сесть в автобус и сразу же позвоню своим детям. Пару лет назад они списывали меня со счетов. Говорили „Ты не можешь этого сделать“, „Это не для тебя“. Результат „Финикса“ показывает, что может делать сплоченная команда. У нас отличная команда, очень приятно быть ее частью», — приводит слова Пола ESPN.

«Мы были взволнованы. Крис Пол говорил перед игрой, что он никогда никого не побеждал всухую, он никогда не обыгрывал кого-то со счетом 4:0 в плей-офф. Я не знаю, когда в последний раз «Санз» были в финале Западной конференции, но сегодня это одна из тех ночей, когда мы будем праздновать у себя дома. Завтра проснёмся и будет ждать победителя серии «Клипперс» — «Юта». После такой игры и завершения серии всегда расслабляешься, немного размышляешь о победе, о том, что мы пережили как организация и как команда», — добавил Букер.