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Роб Пелинка высказался о Деннисе Шрёдере и оценил перспективы его продления в «Лейкерс»

Роб Пелинка высказался о Деннисе Шрёдере и оценил перспективы его продления в «Лейкерс»
Александр Кожевников
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Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка оценил перспективы продления контракта с немецким разыгрывающим Деннисом Шрёдером.

«Если оценить работу, проделанную Деннисом, то можно заметить, что он полностью отдаётся борьбе, делая это на обеих половинах площадки. Он не отпускает своих оппонентов, преследуя их по всей площадке, прыгает за мячами, улетающими в аут, привносит энергию в оборонительную игру, и, конечно же, умеет набирать очки на позиции разыгрывающего. Мы ценим в нём эти качества.

Продление контракта с ним? Стоит дождаться августа. Через пару месяцев откроется рынок, нам нужно оценить несколько различных вещей, но Деннис является привлекательным для нас игроком благодаря тому, что способен дать команде», — приводит слова Пелинки Lakers Nation.

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