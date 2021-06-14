Леброн Джеймс отреагировал на травму Кайри Ирвинга

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс остался раздосадован после травмы разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга в четвёртом матче полуфинала Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс» (96:107, 0-4).

«Кайри Ирвинг, чёрт побери», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере», сопроводив сообщение эмодзи сожаления.

Ирвинг покинул площадку в середине второй четверти. Разыгрывающий травмировал голеностопный сустав, наступив на ногу форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо. Кайри успел набрать 11 очков (5 из 11 с игры), сделать 5 подборов и 2 передачи. Ранее Ирвинг и Джеймс вместе выступали в «Кливленд Кавальерс», в составе которого стали чемпионами НБА в 2016 году. Кайри со скандалом покинул «Кавальерс» в межсезонье-2017 из-за конфликта с Леброном.