В «Реале» высказались о проваленном «Эль Класико» с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо высказался о поражении мадридского клуба в первом матче финала чемпионата Испании с «Барселоной».



«Очень трудно вернуться в игру, когда ты отстаёшь от такой команды, как „Барселона“. В таких играх важны точные броски, чего у нас не было. За это нас и наказали. Стоит понимать, что этот матч уже окончен, теперь у нас есть 48 часов, чтобы отдохнуть и подготовиться к не менее сложной и требовательной игре.



Нам нужно улучшить броски. Было много хороших атак, которые сегодня закончились ничем. Это важно с точки зрения нашей игры. Мы были хороши с точки зрения потерь и подборов. Но нам нужно больше контролировать игру против такой команды, как „Барселона“, — приводит слова Пабло Ласо официальный сайт команды.

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