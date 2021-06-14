Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Реале» высказались о проваленном «Эль Класико» с «Барселоной»

В «Реале» высказались о проваленном «Эль Класико» с «Барселоной»
Александр Кожевников
Комментарии

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо высказался о поражении мадридского клуба в первом матче финала чемпионата Испании с «Барселоной».

«Очень трудно вернуться в игру, когда ты отстаёшь от такой команды, как „Барселона“. В таких играх важны точные броски, чего у нас не было. За это нас и наказали. Стоит понимать, что этот матч уже окончен, теперь у нас есть 48 часов, чтобы отдохнуть и подготовиться к не менее сложной и требовательной игре.

Нам нужно улучшить броски. Было много хороших атак, которые сегодня закончились ничем. Это важно с точки зрения нашей игры. Мы были хороши с точки зрения потерь и подборов. Но нам нужно больше контролировать игру против такой команды, как „Барселона“, — приводит слова Пабло Ласо официальный сайт команды.

Новость по теме
«Барселона» обыграла «Реал», совершив мощный камбэк во второй половине
Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021