В «Реале» высказались о проваленном «Эль Класико» с «Барселоной»
Поделиться
Главный тренер «Реала» Пабло Ласо высказался о поражении мадридского клуба в первом матче финала чемпионата Испании с «Барселоной».
«Очень трудно вернуться в игру, когда ты отстаёшь от такой команды, как „Барселона“. В таких играх важны точные броски, чего у нас не было. За это нас и наказали. Стоит понимать, что этот матч уже окончен, теперь у нас есть 48 часов, чтобы отдохнуть и подготовиться к не менее сложной и требовательной игре.
Нам нужно улучшить броски. Было много хороших атак, которые сегодня закончились ничем. Это важно с точки зрения нашей игры. Мы были хороши с точки зрения потерь и подборов. Но нам нужно больше контролировать игру против такой команды, как „Барселона“, — приводит слова Пабло Ласо официальный сайт команды.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 14 июня 2021
-
11:00
-
09:44
-
09:30
-
08:49
-
08:38
-
08:14
-
08:10
-
08:08
-
05:44
-
00:54
-
00:27
-
00:09
- 13 июня 2021
-
23:33
-
21:54
-
21:26
-
20:19
-
19:04
-
18:17
-
17:35
-
16:26
-
16:19
-
15:41
-
14:35
-
13:23
-
10:59
-
09:48
-
08:17
-
08:12
-
08:06
-
06:20
- 12 июня 2021
-
23:29
-
23:14
-
23:07
-
23:00
-
22:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам