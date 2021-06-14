Иван Ухов высказался о ситуации в ЦСКА после отъезда Майка Джеймса

Защитник ЦСКА Иван Ухов высказался о ситуации в московском клубе сразу после ухода американского баскетболиста.



«Было непросто. Эти травмы и недопонимания в какой-то промежуток времени выбили нас из колеи. Назовём это так. Но мы сплотились, провели решающие матчи, как единый коллектив, показывали командный баскетбол. Это самое важное. То есть у нас был не один лидер, который тащил всех остальных за собой, а каждый чувствовал высочайшую ответственность и старался принести ЦСКА как можно больше пользы. Это важный момент. Мы добились многого с учетом всех наших проблем.



С другой стороны, жаловаться не стоит. Все команды, особенно в этом году, испытывали проблемы. Все теряли ключевых игроков. Просто мы сделали всё, что было в наших силах», — приводят слова Ивана Ухова «Известия».