Кристапс Порзингис: Единорог 2.0 на подходе

Центровой «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис поделился планами на межсезонье.



«Вступая в межсезонье с дополнительным грузом на плечах, я собираюсь использовать шумиху вокруг меня в качестве дополнительной мотивации. Это будет ещё больше подпитывать меня. Я полностью сосредоточен на том, что могу контролировать. Мне нужно усердно работать и становится лучше с каждым днём. Я собираюсь получить удовольствие от процесса. Спасибо за любовь и поддержку. Единорог 2.0 на подходе», — написал Порзингис в своём «инстаграме».



Ранее Порзингис признался, что некомфортно чувствует себя в нынешней атакующей системе команды. Об этом он говорил после седьмого матча серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» (111:126).