Кристапс Порзингис: Единорог 2.0 на подходе
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Центровой «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис поделился планами на межсезонье.
«Вступая в межсезонье с дополнительным грузом на плечах, я собираюсь использовать шумиху вокруг меня в качестве дополнительной мотивации. Это будет ещё больше подпитывать меня. Я полностью сосредоточен на том, что могу контролировать. Мне нужно усердно работать и становится лучше с каждым днём. Я собираюсь получить удовольствие от процесса. Спасибо за любовь и поддержку. Единорог 2.0 на подходе», — написал Порзингис в своём «инстаграме».
Ранее Порзингис признался, что некомфортно чувствует себя в нынешней атакующей системе команды. Об этом он говорил после седьмого матча серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» (111:126).
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