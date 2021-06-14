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«Фенербахче» объявил о продлении контракта с игроком, на которого претендовал ЦСКА

«Фенербахче» объявил о продлении контракта с игроком, на которого претендовал ЦСКА
Александр Кожевников
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Турецкий «Фенербахче» объявил на официальном сайте о продлении контракта с форвардом Дайшоном Пьером. Новое соглашение рассчитано до 2024 года и заключено по схеме «2+1».

В апреле сообщалось об интересе к Пьеру со стороны московского ЦСКА. У «Фенербахче» была опция по сохранению игрока ещё на один сезон, но стороны предпочли заключить новое соглашение. В минувшем розыгрыше Евролиги Пьер набирал 9,1 очка, 3,3 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.

ЦСКА в сезоне-2020/2021 уступил в обоих матчах «Финала четырёх» Евролиги. В полуфинале армейцы проиграли турецкому «Анадолу Эфесу» (86:89), в матче за третье место — «Милану» (73:83). Перед этим в плей-офф армейцы всухую обыграли «Фенербахче» (3-0).

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