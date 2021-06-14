Илона Корстин назвала возможных новых участников Единой лиги ВТБ из России и зарубежья

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о переговорах с «Самарой» и клуба из Дании по поводу возможного участия в турнире.

«Уже несколько лет ведем диалог с «Самарой» о вступлении в Лигу. Мы находимся в контакте с руководителями этого клуба. Они сами понимают, что пока у них не будет вместительной арены, мы не сможем принять их в наш турнир. Когда их новая арена достроится, то, возможно, мы получим от самарской команды заявку на участие в Лиге.



Еще в этом сезоне мы вели активный диалог с командами из Дании. Их федерация вышла с нами на связь. Они заинтересованы в развитии своего клубного и национального баскетбола и готовы присоединиться к Единой лиге. Датчане предложили сделать микс-команду из двух клубов, в основном это игроки национальной сборной. Но мы пока не готовы принять их в таком виде. Им необходимо подготовить заявку, сформировать необходимый для вступления в Лигу бюджет, быть конкурентоспособными в спортивном плане и соответствовать всем требованиям регламента. В таком случае мы возобновим диалог. Лигу интересуют серьезные проекты. Мы не готовы брать команду на один сезон, без долгосрочных планов», — приводит слова Корстин «Спорт-экспресс».