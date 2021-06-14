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В «Зените» прокомментировали первое подписание межсезонья

В «Зените» прокомментировали первое подписание межсезонья
Алексей Фалько
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный и главный тренер команды Хавьер Паскуаль высказались о подписании контракта с атакующим защитником «Црвены Звезды» Джорданом Лойдом.

«Этим приобретением мы, в первую очередь, планируем усилить наш атакующий потенциал и вариативность в нападении. Решающие игры сезона показали, что именно в этом компоненте игры у нас есть определенные проблемы и как раз стабильного скорера не хватило для лучшего результата», — приводит слова Церковного официальный сайт «Зенита».

«Мы очень рады, что к нам присоединился Джордан Лойд. Это игрок, который достиг игровой зрелости в возрасте и у него еще есть большой потенциал для продвижения вперед в своей игре. Рад, что Джордан выбрал «Зенит», чтобы сделать эти шаги с командой!» — добавил Паскуаль.

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