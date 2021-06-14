Джордан Лойд отреагировал на переход в «Зенит»

Атакующий защитник Джордан Лойд поделился впечатлениями после подписания двухлетнего контракта с «Зенитом».

«Я в предвкушении и очень взволнован тем, что присоединюсь к „Зениту“. Это отличный клуб, у нас общие цели — побеждать в каждой игре каждого турнира. Уверен, что могу привнести свой вклад и помочь в достижении командных целей. Особенно рад, что на трибунах в прошедшем сезоне были зрители. С нетерпением жду возможности присоединиться к команде», — приводит слова Лойда официальный сайт «Зенита».

Предыдущий сезон Лойд провел в составе сербской «Црвены Звезды», где сделал победный требл, победив в Кубке страны, чемпионате страны и Адриатической лиге. До этого американец выступал за испанскую «Валенсию».